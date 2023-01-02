أيمن حسين وأمجد عطوان ينضمان بتدريبات المنتخب الوطني (صور)

2023/01/02 | 20:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب لا يزال قيد الراحة السلبية وسيتم تأهيله بدنيا قبل مواجهة عمان.

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