2023/01/02 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن البرلمان الأوروبي أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، وجّهت بموجب مذكرة بلجيكية باتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان، متورطين في قضايا فساد.وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان الأوروبي يتخذ إجراءات لرفع الحصانة عن نائبين متورطين بالفساد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الأوروبي يتخذ إجراءات لرفع الحصانة عن نائبين متورطين بالفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الأوروبي يتخذ إجراءات لرفع الحصانة عن نائبين متورطين بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).