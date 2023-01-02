2023/01/02 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مستشفى الكاظمية التعليمي بعد إتمام أعمال التأهيل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تأهيله..السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية التعليمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأهيله..السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية التعليمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأهيله..السوداني يفتتح مستشفى الكاظمية التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).