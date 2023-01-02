2023/01/02 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: الطقس يتأثر بمنخفض بارد بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يتأثر الطقس بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر مصحوبا بامطار متوسطة الشدة بداء من اليوم الثلاثاء وتزداد شدتها يوم غد الاربعاء.وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (البلاد تتأثر بأمتداد منخفض جوي قادم من […]

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