2023/01/02 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العماني يصل للبصرة وحكمان من قطر يقودان خليجي 25 بغداد- ساري تحسين وصل المنتخب العماني امس الى البصرة للحاق بركب المنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة خليجي 25.واستقبل المنتخب العماني عدد من اعضاء اتحاد الكرة تولوا ايصال الوفد الى المكان المخصص له في احدى الفنادق بالمدينة الرياضية.وفي سياق متصل، اختار الاتحاد الخليجي بحسب […]

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