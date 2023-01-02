2023/01/02 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعزّي برحيل بابا الفاتيكان السابق بغداد – ندى شوكت عزى العراق امس ، برحيل بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر ،الذي وفاه الاجل في مقر سكنه بالفاتيكان عن عمر ناهز 95 عاماً السبت الماضي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،يقدم تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان الفخري بندكت السادس […]

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