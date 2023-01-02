شاهد بالفيديو.. عاجل | إجراءات أمنية مشددة حول مواقع أميركية في العراق!! لماذا؟ | اخبار الثامنة 2023/1/2

2023/01/02 | 20:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y6gJGGeUZWA

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