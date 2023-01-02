وصول سيول مائية من إيران ينعش هور الحويزة

2023/01/02 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان

عن ورود سيول مائية من ايران انعشت هور

الحويزة والمناطق الزراعية في تلك

المنطقة.

وقال مدير الموارد المائية في ميسان

علاء فيصل ان السيول القادمة من الانهر

التي م

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