كربلاء المقدسة والانبار تعطلان دوام الغد

2023/01/02 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظتا كربلاء المقدسة والانبار،

الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

الثلاثاء، في الدوائر التابعة لها،

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة

لاستشهاد قادة النصر.

وأعلنت محافظات ديالى وواسط والديوانية

و

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