حلّة جديدة بالكامل.. السوداني يعود لمستشفى الكاظمية بعد 50 يوماً لحصد ثمار زيارته الأولى (فيديو)

2023/01/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بعد أكثر من 50 يومًا على زيارته الأولى، عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مستشفى الكاظمية، ولكن هذه المرة لم تكن الزيارة مفاجئة بل جاءت لـ"حصد ثمار" زيارته الاولى التي خرج منها بانطباع سيء.

وافتتح السوداني اليوم الاثنين، مستشفى الكاظمية التعليمي بعد إتمام أعمال التأهيل التي وجّه بها في زيارته السابقة للمستشفى يوم 13 تشرين الثاني الماضي.

ورصدت عدسة (بغداد اليوم) أروقة مستشفى الكاظمية بمختلف مفاصلها قبل وبعد أعمال التأهيل، والتي تظهر مدى التغيير الكبير التي شهدته اروقة المستشفى خلال اكثر من 50 يومًا من الاعمال التي جاءت بناء على توجيهات السوداني.

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