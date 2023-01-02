النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2023/01/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

أعلنت النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " محافظة النجف الأشرف تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بذكرى استشهاد قادة النصر".

وعطلت أكثر 10 محافظات حتى الان الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، وعلى رأسها العاصمة بغداد، وذلك بمناسبة ذكرى حادثة المطار التي راح ضحيتها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وعدد من مرافقيهم.

واعلنت محافظة بغداد، "تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة، بها ليوم غد الثلاثاء بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة، لإستشهاد قادة النصر".

بالمقابل، وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بـ"تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣/كانون الثاني/٢٠٢٣ ، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد قادة النصر".

وسبق بغداد وديالى، كل من بابل وذي قار، والديوانية وواسط والمثنى والبصرة والانبار وكربلاء، لذات السبب.

تحرير: أ خ

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