رئيس إعلام خليجي 25 لـ

2023/01/02 | 20:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي 25، أحمد الموسوي، عن آلية الجوائز الخاصة بالبطولة، التي ستنطلق في 6 من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، بمشاركة 8 منتخبات.

وقال الموسوي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "الجوائز المالية التي تم تحديدها ستكون مليون دولار أميركي لصاحب المركز الأول، ومبلغ 750 ألف دولار لصاحب المركز الثاني، والتي تم تخصيصها من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم".

وأظهر الموسوي أيضاً، موعد وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، التي بدأت من يوم 2 من هذا الشهر بوصول منتخبي الإمارات وعمان، وسبقهما المنتخب اليمني، حيث حط الرحال في البصرة يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء معسكره التدريبي بالقاهرة.

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كما أظهر رئيس اللجنة الإعلامية، أن هناك دعوات رسمية تم توجيهها إلى رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، لحضور حفل افتتاح البطولة، بالإضافة إلى رئيسي الاتحادين الآسيوي والأوروبي، مع توجيه دعوات رسمية من قبل الحكومة العراقية إلى رؤساء مجلس التعاون الخليجي واليمن للتواجد في حفل الافتتاح.

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