286 طناً من الرز التالف تضبط في هذه المحافظة

2023/01/02 | 20:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب تحقيق الهيئة في المثنى شكل فريق عمل حال تلقيه معلومات تفيد بوجود عشرات الأطنان.

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