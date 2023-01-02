تعرف على جنس أول مولود في بريتش كولومبيا في سنة 2023

2023/01/02 | 20:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مقاطعة كولومبيا البريطانية مولودها الأول لهذا العام، وهي فتاة! أعلنت المقاطعة في تغريدة أن الطفلة ولدت بعد منتصف الليل بقليل، ووزنها خمسة أرطال و 10 أونصات.ولدت في مستشفى أبوتسفورد الإقليمي.قد يفاجئ الموقع معظم المراهنين على موقع PlayNow.com الذين راهنوا على أن الولادة الأولى لكولومبيا البريطانية لهذا العام ستحدث على الأرجح في مستشفى […]

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