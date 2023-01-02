العامري والسيد الحكيم يحددان الاولويات الحكومية للمرحلة الحالية

2023/01/02 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على توحيد المواقف وتحديد الأولويات الحكومية للمرحلة الحالية.وقال مكتب العامري في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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