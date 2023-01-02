2023/01/02 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، اليوم الاثنين، دعم وإسناد الوزارة لجميع لجان ديوان الرقابة.وقالت وزارة الإعمار في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/وكالة: إن “وزير الإعمار والإسكان والبلديات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريكاني يؤكد دعم الوزارة لجميع لجان ديوان الرقابة المركز الخبري الوطني.

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