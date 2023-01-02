توب 5: إلغاء ضريبة الكحول في دبي.. ومئات القتلى الروس في ضربة أوكرانية

2023/01/02 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان شركتي توريد للمشروبات الكحولية إلغاء إمارة دبي ضريبة الـ30% على الكحول، ومقتل مئات الجنود الروس في ضربة أوكرانية، ومرروًا بكشف الأمير هاري تفاصيل جديدة عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية، وصولا إلى وضع جثمان بيليه في ملعب سانتوس ليلقي محبيه نظرة الوداع...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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