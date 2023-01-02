وزير الصحة يعلن عن خطة لإعادة تأهيل 10 مستشفيات في عموم العراق

2023/01/02 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع توفير الأدوية بشكل عاجل للمؤسسات الصحية، فيما أشار الى خطة لإعادة تأهيل 10 مستشفيات في عموم العراق.

وقال الحسناوي للقناة الرسمية، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه منذ تشكيل الحكومة بتأهيل مستشفى الكاظمية التعليمي، بعد زيارته لها والاطلاع على واقعها”، مبينا ان “تأهيل المستشفى تم من خلال مناقلة مبلغ من المال والشروع بالعمل قبل 4 أسابيع”.وأضاف، أن “البناية الرئيسية للمستشفى تم تأهيلها وافتتحت اليوم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرا الى ان “المرحلة الثانية تتضمن تأهيل البناية الثانية في المستشفى ومن بعدها دور الأطباء”.وأكد أنه “سيتم تأهيل صالات العمليات وهناك مشاريع في الوزارة تتضمن تحديث هذه الصالات من خلال أجهزة طبية بمختلف الاختصاصات”، لافتا الى أن “الوزارة بدأت الشروع في مشروع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل للمؤسسات الصحية”.وذكر أنه “على المدى المتوسط ستكون هناك استدامة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية”، موضحا أنه “عندما تتوفر هذه الاستدامة ستكون الخدمة الطبية في المؤسسات الصحية مرضية للمواطنين”.وذكر أن “موازنة 2023 تتضمن إعادة تأهيل 10 مستشفيات موجودة في مختلف محافظات العراق”، لافتا إلى أن “دوائر الصحة منحت صلاحيات لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية في المحافظات”.

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