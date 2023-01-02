نائب سابق: سلطات الإقليم استحوذت على غاز السليمانية ولم تمنحها حقوقها من الكهرباء

2023/01/02 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب السابق غالب محمد علي، عن قيام السلطات الحاكمة في الإقليم بالاستحواذ على الغاز الموجود في السليمانية من دون منحها حصتها من الكهرباء، لافتا الى ان هناك اكثر من 200 قرية لم تحصل على الكهرباء رغم وجودها في منطقة تنتج الغاز المذكور.

وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السليمانية وخصوصا كرميان فأن حقلها الغازي (كورمور) ينتج نحو 90 بالمئة من الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في الإقليم الا ان السليمانية تعد افقر المناطق من حيث حصة الكهرباء، في حين تحصل منطقة بارزان التي تعيش فيها عائلة مسعود البارزاني على الوقود من محطة كورمور في جمجمال”.

وأضاف ان “هناك اكثر من 200 قرية موجودة قرب حقل كورمور لاتصلها الكهرباء رغم انها في منطقة غنية بوقود توليد الطاقة، وبالتالي فأن السليمانية تعاني من حصار كبير كالحصار الذي عانته في عهد النظام المقبور”.

وأوضح علي، ان “السليمانية لديها معاناة كبيرة بسبب السلطة الحاكمة والتي حصلت على خيراتها وغازها لصالح مناطق أخرى تابعة للعوائل الحاكمة في الإقليم، وبالتالي فأنها محافظة محاربة سابقا وحاليا ولم تحصل على حقوقها”.

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