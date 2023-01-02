2023/01/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح منافذ جديدة لبيع الدولار وإحتياطي المركزي يتخطّى 99 ملياراً خبير يقترح ربط العملة المحلية بالذهب عقب توقّعات متشائمة بغداد – قصي منذر دعا خبير اقتصادي،الحكومة الى العمل على سياسية جديدة وربط العملة المحلية بالذهب ،لتجنب دوام ارتفاع او انخفاض الدولار،تحوطا من توقعات متشائمة للنقد الدولي قد تطرأ على اقتصادات العالم في اعقاب تباطؤ حركة […]

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