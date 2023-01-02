2023/01/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي البصرة يفتحون منازلهم لإستقبال ضيوف العراق ضبط مضارب يبيع بطاقات خليجي 25 بثمانية أضعاف البصرة – الزمان استقبل اهالي البصرة ،في منازلهم ضيوف العراق القادمين من دول الخليج لحضور بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة والتي ستدشن احتفالية الافتتاح يوم الجمعة المقبل.واكد مواطنون في المحافظة ان (منازلهم مفتوحة امام جميع الضيوف القادمين […]

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