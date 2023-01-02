2023/01/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يطلق قروضاً ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة علاج المشمولين بالرعاية الإجتماعية يتحمّلها صندوق الضمان الصحي بغداد – ابتهال العربي اطلق وزير الصحة صالح الحسناوي ،الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، واكد ان تكاليف علاج الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية سيتحملها صندوق الضمان.وقال الحسناوي في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (أحد أهم برامج الحكومة […]

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