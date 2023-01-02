الخارجية الإيرانية: اجتماع مع العراق الأسبوع المقبل حول اغتيال قادة النصر

2023/01/02 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

اعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد الهيان اليوم الاثنين، توجه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من طهران الى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل، لانهاء متطلبات اتخاذ "إجراءات" ضد الولايات المتحدة والمتورطين معها بقضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وكالة مهر الإيرانية أوردت تصريحات الوزير التي ترجمتها (بغداد اليوم)، مؤكدة "قمنا باتخاذ بعض الإجراءات الرسمية من خلال السفارة الإيرانية في سويسرا، وسنقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة الى بغداد للبحث في انهاء متطلبات القضية التي ستقدم الى المحاكم الدولية حول عملية الاغتيال الإرهابية".

وتابع "تم مراجعة الإجراءات القانونية والتقنية مع الجانب العراقي وسنقوم بانهاء المتطلبات خلال الزيارة المقبلة وجولة المباحثات الرابعة التي ستجري عبر اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة"، مشددا "الخارجية الإيرانية مصرة على ملاحقة الولايات المتحدة قضائيا على جريمتها"، على حد تعبيره.

المسؤول الإيراني لوح بفرض "عقوبات" على واشنطن من خلال التنسيق مع الجانب العراقي والمجتمع الدولي عبر الجهود القانونية التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة بعد انهاء المتعلقات القانونية، بحسب الوكالة.

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