2023/01/02 | 21:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jI6BcimsiQU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برلماني سابق : ايران باتت في حيرة من أمرها وغير قادرة على تحريك وكلائها ضـ،ـد اميركا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برلماني سابق : ايران باتت في حيرة من أمرها وغير قادرة على تحريك وكلائها ضـ،ـد اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).