2023/01/02 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: جزء من اموال التهريب تذهب لمجاميع ارهابية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب، همام التميمي، اليوم الاثنين ان جزءاً من اموال التهريب تذهب الى مجاميع ارهابية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: جزء من اموال التهريب تذهب لمجاميع ارهابية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: جزء من اموال التهريب تذهب لمجاميع ارهابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).