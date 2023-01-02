التميمي: جزء من اموال التهريب تذهب لمجاميع ارهابية

2023/01/02 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب، همام التميمي، اليوم الاثنين ان جزءاً من اموال التهريب تذهب الى مجاميع ارهابية.

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