2023/01/02 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بيع ما يقرب من 4 سيارات كهربائية من كل 5 سيارات جديدة تباع في النرويج العام الماضي.وكانت Tesla العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للعام الثاني على التوالي، بحسب بيانات الاتحاد النرويجي للطرق.وتسعى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبيعات السيارات الكهربائية تسجل رقماً قياسياً في النرويج المركز الخبري الوطني.

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