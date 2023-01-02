2023/01/02 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن افتتاح حديقة كفاءات حي حطين قرب طريق المرور السريع بمساحة ٣ دوانم بعد إنجازها وتحويلها إلى متنفس ترفيهي مهم للمنطقة.وذكرت الأمانة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمساحة 3 دوانم..



امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة 3 دوانم.. امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمساحة 3 دوانم.. امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).