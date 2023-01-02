2023/01/02 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن افتتاح حديقة كفاءات حي حطين قرب طريق المرور السريع بمساحة ٣ دوانم بعد إنجازها وتحويلها إلى متنفس ترفيهي مهم للمنطقة.
وذكرت الأمانة في بيان تلقاه/ […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمساحة 3 دوانم..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة 3 دوانم.. امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الأمانة في بيان تلقاه/ […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمساحة 3 دوانم..
امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة 3 دوانم.. امانة بغداد تفتتح متنزهاً في المنصور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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