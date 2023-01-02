2023/01/02 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - مصدر ينفي وفاة الفنان العراقي قاسم الملاكيتبع..





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر ينفي وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر ينفي وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).