بينما يستمر ارتفاعه في العراق.. مصر

2023/01/02 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين، تحركها نحو "السيطرة" على أسعار سعر الصرف للجنيه المصري امام الدولار بعد ان شهدت العملية المحلية انخفاضا امام الدولار بسبب الشروط التي فرضها البنك الدولي على الدول المقترضة ومنها العراق.

السلطات المصرية وبحسب ما اوردت الشرق الأوسط في صفحتها بالانكليزية وترجمت (بغداد اليوم)، أعلنت انها "ستتخذ إجراءات للحد من تداول الدولار في السوق السوداء وإيقاف تعويم العملة"، مبينة ان "الإجراءات المصرية هي "انقلاب" على الشروط التي يفرضها البنك الدولي على الدول المقترضة منه".

شروط البنك الدولي لتعويم العملة في السوق وتقليل الدعم المحلي للعملة المحلية ضد الدولار، اثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار الصرف للدولار امام الدينار بحسب ما بينت (بغداد اليوم) في وقت سابق، حيث يستمر العراق بالتعاون مع البنك الدولي في التعامل الاقتصادي المحلي بحسب ما بين عبر موقعه الرسمي.

تحرير: شمس

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