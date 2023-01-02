السوداني: الزيارات الميدانية يجب أن تقترن بتحقيق الفارق وأن تلحقها متابعة دقيقة

2023/01/02 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إلى أن الزيارات الميدانية، سواء من قبله أم من قبل المسؤولين، يجب أن تقترن بتحقيق الفارق وأن تلحقها متابعة دقيقة لتحقيق الغرض وتشخيص التعثر.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، مستشفى الكاظمية التعليمي بعد إتمام أعمال الصيانة والتأهيل فيها، والبدء بتقديم خدماتها للمرضى والمراجعين"، مبيناً ان "السوداني وجّه بالشروع في أعمال تأهيل المستشفى خلال زيارته السابقة لها قبل 50 يوماً، حيث جرت عملية التأهيل كاملة خلال مدّة قياسية، لتعود المستشفى إلى تقديم الخدمة العلاجية وباقي واجباتها الأخرى للمواطنين".

وأكد: "رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح، جدّية الحكومة بكامل قدراتها على تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والبلدية، بما يلبي متطلبات المنهاج الوزاري".

وأشار إلى أن "الزيارات الميدانية، سواء من قبله أم من قبل المسؤولين، يجب أن تقترن بتحقيق الفارق، وأن تلحقها متابعة دقيقة لتحقيق الغرض وتشخيص التعثر، وإصلاح العملية الخدمية على كل المستويات وصولاً إلى تلبية طموحات المواطنين وحقوقهم الخدمية".

تحرير : شمس

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