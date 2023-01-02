2023/01/02 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، على ضرورة رسم خارطة طريق مستقبلية للحشد لأنه قوة تحمي المؤسسات الدستورية.وقال الفياض في كلمة له بفعاليات الوقفة الاستذكارية لليلة الشهداء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض يشدد بضرورة رسم خارطة مستقبلية للحشد المركز الخبري الوطني.

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