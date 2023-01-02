السوداني: الزيارات الميدانية يجب أن تقترن بتحقيق الفارق وتلحقها متابعة دقيقة

2023/01/02 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الزيارات الميدانية لدوائر الدولة يجب أن تقترن بتحقيق الفارق وتلحقها متابعة دقيقة.وذكرت رئاسة الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن […]

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