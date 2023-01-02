كانوا بجوار مستودع ذخيرة.. كيف قتل مئات الجنود الروس بضربة صاروخية أوكرانية؟

2023/01/02 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا إن قواتها نفذت هجومًا صاروخيًا في منطقة تحتلها روسيا في شرقي البلاد، التي يبدو أنها قتلت عددًا كبيرًا من القوات الروسية، كانوا يتواجدون بالقرب من نقطة لإمداد الذخيرة.وفي هذا الصدد يناقش الجنرال المتقاعد جيمس سبايدر مارك طبيعة الغارة الأوكرانية ولماذا أسفرت عن مقتل هذا العدد الكبير من الجنود.

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