الصحة تحدد الفئات المستثناة من دفع اجور الاشتراك بالضمان الصحي

2023/01/02 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة الصحة تفاصيل قانون الضمان الصحي المقدم للمواطنين، فيما حددت الفئات المشمولة والمستفيدة من خدمات القانون والتي استثنت بعضا منها من دفع الاجور الرمزية.

وقالت ربى فلاح من اعلام وزارة الصحة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ’’القانون الذي اطلقته الوزارة يهدف لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولتقليل الاعباء المالية للمستفيدين وتأمين التغطية الصحية الشاملة بشكل افضل للخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية من خلال تنظيم العمل بين القطاعين العام والخاص‘‘.

واضافت ان ’’الفئات المستفيدة تشمل جميع العراقيين بلا استثناء، ولكن في البداية سيتم منح الاولوية لموظفي الدولة والمتقاعدين والنقابات والجمعيات، حيث سيتم استيفاء مبالغ رمزية عن الخدمات الصحية‘‘، مبينة ان ’’المشمولين بالرعاية الاجتماعية والاناث والذكور الذين تجاوزت اعمارهم الـ55 سنة وكذلك مرضى السرطان والكلى والحالات النفسية ومعاقي القوات المسلحة والاطفال دون الـ5 ستكون الخدمات لهم مجانية من دون دفع بدلات الاشتراك‘‘.

وبينت فلاح ان ’’الية التسجيل في المشروع ستكون عبر ملئ الاستمارة الالكترونية التي ستطلق لبعض الفئات المحددة‘‘، مشيرة الى ان ’’المرحلة الحالية ستكون تجريبية لاختبار الاجراءات ومعالجة اي تلكؤات قد تحصل بعدها يتم اعتماد جميع المشمولين بالقانون ليأخذ حيز التنفيذ بالكامل‘‘.

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