خبير اقتصادي: إستقرار صرف الدولار بيد البنك المركزي وللإعلام دور سلبي به

2023/01/02 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، اليوم الاثنين، بان استقرار أسعار صرف الدولار بيد البنك المركزي.وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان :”الشلل الاقتصادي ينعكس بصورة سلبية على السوق المحلية مما يسبب تضخما نقديا وانكماشا اقتصاديا حتى استقرار الاسعار وهو اشبه بتجربة الاواني المستطرقة التي تستقر عند مستوى واحد”.واضاف، ان “عملية ارتفاع أسعار صرف الدولار اشبه بتلك التجربة حيث يستمر معالجتها عبر ضخ البنك المركزي للدولار في الاسواق وزيادة منافذ البيع”.واشار انطوان، الى “الجانب الاعلامي لعب كبيرا في الاسعار فهو يتسبب غالبا بتهييج المواطن الذي يخاف من الشائعات التي تحيط اسعار الصرف لتماسها المباشر بوضعه المعاشي”.واقفلت بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، مساء الاثنين، على سعر صرف بلغ 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم.كما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

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