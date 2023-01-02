امانة بغداد تعلن افتتاح متنزه جديد بمساحة 3 دوانم في المنصور

2023/01/02 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، افتتاح حديقة كفاءات حي حطين قرب طريق المرور السريع بمساحة ثلاثة دوانم بعد انجازها وتحويلها الى متنفس ترفيهي مهم للمنطقة.وذكر بيان للامانة ان "امانة بغداد اعدت خطة لزيادة المسطحات الخضراء وانشاء عدد كبير من الحدائق والمتنزهات خلال عام ٢٠٢٣ بهدف مكافحة التصحر ودرء تأثير التغير المناخي".واضاف، ان "دائرة بلدية المنصور افتتحت حديقة كفاءات حي حطين بمساحة ثلاثة دوانم بعد انجاز تنفيذ سياج ومسطح اخضر ومنظومة ري حديثة وزراعة اشجار دائمة وشتلات متنوعة وزهور وانشاء نافورة وساحة للالعاب ونصب اعمدة الانارة والعاب متنوعة للاطفال ومصاطب الجلوس".واوضح، ان "هذه الحديقة ستكون متنفس حيوي جديد يضاف للمنطقة ومحط استراحة وترفيه للعوائل والاطفال".

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