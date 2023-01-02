الفياض: ضرورة رسم خارطة طريق مستقبلية للحشد

2023/01/02 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين 01/02/2023، على ضرورة...

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