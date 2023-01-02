2023/01/02 | 22:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تغير المشهد الرقمي جذريا على ساحة التواصل الاجتماعي بعدما ظهر تطبيق...

ظهرت المقالة خبراء يتوقعون انهيار منصة تويتر وصدارة تيك توك في عام 2023 أولاً على المسلة.

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