بوش احتفظ بمسدسه.. تفاصيل جديدة تخص اعتقال

2023/01/02 | 23:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقدين من المهمة السرية، كشف أحد

المحاربين القدامى بقوات النخبة

الأمريكية تفاصيل جديدة حول عملية

اعتقال رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي

شارك قبل عقدين من الزمن م

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