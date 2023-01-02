منتخب الإمارات يؤدي تدريبه الأول بالبصرة استعداداً لخليجي 25

2023/01/02 | 23:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى منتخب الإمارات لكرة القدم مساء

اليوم، أولى حصصه التدريبية بمدينة

البصرة ، وذلك استعداداً لمباراته

الأولى أمام منتخب البحرين يوم السبت

المقبل في منافسات كأس الخليجي "خليجي 25"

باستاد الميناء.

وقاد

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