العيداني: قرارات حكومية مهمة اتخذت لإكمال متطلبات خليجي 25

2023/01/02 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني ، أن قرارات حكومية مهمة اتخذت لاكمال متطلبات خليجي 25، فيما أشار إلى أن الفنانة رحمة رياض مؤكد حضورها لحفل الافتتاح بينما الفنان كاظم الساهر مازال التواصل معه.

وقال العيداني للقناة الرسمية، أن “متطلبات حفل خليجي 25 اكتملت وبقيت اللمسات الأخيرة “، لافتا إلى أن “بطولة خليجي 25 ستكون من أنجح البطولات”.وأضاف، “نشكر الأخوة الخليجيين لمنح ثقتهم بالعراق”، مبينا، أن “وضع العراق قبل البطولة سيختلف عن بعدها على مختلف الصعد”.وأشار إلى أن “البطولة ستكون رسالة للعالم بإن العراق قادم “، مؤكدا أن “قرارات حكومية مهمة اتخذت لاكمال متطلبات خليجي 25”.وتابع، أن “هناك اصرار على نجاح بطولة خليجي 25″، مضيفا، “تلقينا رسائل إيجابية من دول الخليج شجعنا على اقامة البطولة”.ومضى بالقول، “نعاني من مشكلة الادارة في المنشآت الرياضية”، معربا عن أمله بان تكون خليجي 25 من أفضل البطولات.ولفت إلى أن “القوات الأمنية تعمل منذ أشهر من أجل انجاح البطولة”، مؤكدا أن “أمن البطولة سيدار من قبل قوات أمنية عراقية وبأمتياز”.وتابع، أن “الملاعب ستكون مؤمنة بالكامل ولا يسمح بالمظاهر المسلحة”، لافتا الى ان “البطولة مدعومة من جميع الرئاسات العراقية”.وأشار إلى أن “هناك دعم كبير من قبل رئيس الوزراء لبطولة خليجي 25″، مؤكدا أن “رئيس الوزراء حريص جدا على نجاح على بطولة خليجي 25”.بين، أن “الشركة التي ستدير الافتتاح اجنبية لكن الاداء سيكون من طلبة الكلية العسكرية ومن الجامعات”، مشيرا الى ان “حفل الافتتاح سيليق باسم العراق ومكانته “.واوضح ان “الفنانة رحمة رياض مؤكد حضورها في افتتاح خليجي 25، وتواصلت مع الشاعر كريم العراقي في دبي من اجل حضور الفنان كاظم الساهر وما زلنا متواصلين معه لحضور حفل افتتاح البطولة”.

التالي

منذ 47 دقيقة

الصحة تحدد الفئات المستثناة من دفع اجور الاشتراك بالضمان الصحي

منذ ساعتين

النزاهة: غرفة عمليات الفرق الميدانية تضبط (١٢) معقباً في دوائر التسجيل العقاري

منذ ساعتين

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعادة تأهيل 10 مستشفيات في عموم العراق

منذ 3 ساعات

النزاهة تضبط (٢٨٦) طناً من الرز المنتهي الصلاحية في المثنى

منذ 4 ساعات

نقابة الصيادلة: هذا هو ’الحل الوحيد’ لتحديد أسعار الأدوية

منذ 6 ساعات

محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

منذ 6 ساعات

النزاهة: توقيف محافظ البصرة السابق على خلفية هدر (٢٣) مليار دينار

منذ 6 ساعات

بغداد تعطل الدوام غداً في ديوانها والدوائر المرتبطة بها

منذ 7 ساعات

برد وأمطار وثلوج..



تقرير مفصّل حول منخفض جوي يضرب العراق

منذ 7 ساعات

بالوثيقة..



السياحة تحذر من تذاكر سفر غير صحيحة لتسلم المبلغ المخصص للمسافر من الدولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني: قرارات حكومية مهمة اتخذت لإكمال متطلبات خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني: قرارات حكومية مهمة اتخذت لإكمال متطلبات خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).