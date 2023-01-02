متى يكون العجز مالي في موازنة 2023 حقيقياً ؟

2023/01/02 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، حول إمكانية تحقق العجز المالي في الموازنة الاتحادية للعام 2023.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الحديث عن اي عجز مالي في موازنة 2023 او اي موازنة يكون مخفضاً”.واضاف كوجر “قد يتحول الى عجز حقيقي او لايتحول الى عجز اصلا بالاعتماد على ظروف الحكومة ومواردها وصرفياتها”.وجاءت رؤية المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مقاربة لرؤية المالية النيابية، حيث اوضح ان زيادة العجز المالي في الموازنة عندما تكون الايرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم وايرادات نقدية اقل قيمة مما هو مقدر لها فيتم اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي.وكانت وزيرة المالية طيف سامي أعلنت في تصريح صحفي الجمعة الماضية عن عدم ارسال موازنة 2023 إلى مجلس الوزراء – حتى الآن- وان العمل جارٍ على إنجازها.

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