2023/01/02 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XEehtQRzUME

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني تحقيق هذه المطالب للعراقيين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستطيع السوداني تحقيق هذه المطالب للعراقيين ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).