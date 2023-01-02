2023/01/02 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الاقتراب من اكمال متطلبات رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الامريكية حول عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت شبكة برس تي في الإيرانية وفي تقرير ترجمته (بغداد اليوم) أن "اللجنة المشتركة التي شكلت بين العراق وايران للبحث في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن عملية الاغتيال اقتربت من إنهاء المتطلبات الكاملة لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة السابقة في المحاكم الدولية، بعد "أعوام مستمرة" من العمل".

وأكد بيان الخارجية الايرانية، بحسب الشبكة، أن "اللجنة ومنذ تشكيلها مستمرة في عملها وقامت حتى اللحظة باجراءات عديدة لضمان تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجريمة الإرهابية التي اقترفتها في العراق"، مضيفة: "تطابقا مع هدف ايران في مكافحة الإرهاب والتطرف، الجمهورية تعمل باتجاه الحفاظ على استقرار المنطقة عبر الجهود الإقليمية والدولية".

وأردف: "على الرغم من ان اغتيال الجنرال قاسم سليماني كان خسارة كبيرة لإيران والإيرانيين، الا انها لن تمنع الجمهورية من مطاردة أهدافها الواسعة في المنطقة والعالم وتحقيقها"، على حد تعبيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: دعوى قضائية مع العراق ضد الولايات المتحدة حول عملية اغتيال قادة النصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: دعوى قضائية مع العراق ضد الولايات المتحدة حول عملية اغتيال قادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).