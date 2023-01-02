خارطة لمناطق وكميات الأمطار المتوقعة في العراق حتى الجمعة المقبلة

2023/01/02 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، خارطة لمناطق وكميات الأمطار المتوقعة في محافظات العراق، حتى صباح الجمعة المقبلة.

وقال عطية، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم) إنه "ابتداء من ساعات نهار يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي صباحا، وتنتهي موجة البرودة السريعة التي اثرت خلال اليومين الماضيين خصوصا خلال الصباح"، مبينا أنه "يبدأ معها تقلبات الرياح السطحية ويبدأ معها تأثر البلاد بحالة جوية وموجة من الامطار ستشمل اغلب المدن".

ولفت إلى أن "هطول الامطار يبدأ من مناطق غرب وجنوب غرب البلاد مساء الثلاثاء"، مضيفا: "ثم تتقدم الأمطار ليلا نحو مناطق البلاد لتشمل خلال نهار الاربعاء المدن كافة بشدة متفاوتة".

وتابع: "متوقع بؤر للغزارة على فترات تستوجب التحذير في مدن الفرات الاوسط والجنوب والوسط والغربية".

وأشار إلى أن "فرص الامطار تنتهي خلال ساعات نهار يوم الخميس"، مضيفا: "كما انه وخلال يوم الاربعاء تتوقف الامطار في بادية الجنوب ثم الانبار، تتجدد الحالة الجوية الممطرة يوم الاثنين من الاسبوع المقبل ".

وحذر عطية من "امطار غزيرة الثلاثاء في ليل وفجر الاربعاء في الانبار و بادية الجنوب"، لافتا إلى أن "نهار الاربعاء بعض الغزارة متوقعة في مدن الجنوب والانبار وبعض مناطق الفرات الاوسط وجنوب نينوى، وبغداد وصلاح الدين الاربعاء مساء ثم أربيل وكركوك وديالى".

وعند فجر الثلاثاء، توقع المتنبئ الجوي، "تشكل ضباب متوسط في مدن جنوب البلاد وغربها والضباب يكون كثيفا في مدن ميسان وواسط وبعض مناطق البصرة وشمال وغرب الانبار".

ونبه على أنه "خلال ساعات فجر الاربعاء يجب الحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب الكثيف في مناطق عديدة من مدن وسط وجنوب وغرب البلاد".

ولفت إلى "هطول متوقع للثلوج على مرتفعات السليمانية واربيل الاربعاء والخميس".

خارطة توضح مناطق وكميات الامطار الكلي لغاية صباح الجمعة:

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