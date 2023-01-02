2023/01/02 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد محافظ البصرة أسعد العيداني ، أن قرارات حكومية مهمة اتخذت لاكمال متطلبات خليجي 25.وقال العيداني في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/أن “متطلبات حفل خليجي 25 اكتملت وبقيت اللمسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة: خليجي 25 سيكون رسالة للعالم بإن “العراق” قادم المركز الخبري الوطني.

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