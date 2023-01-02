2023/01/02 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم ((ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياءٌ عند ربِّهم يرزقون)) في مثل هذا اليوم نستذكر الجريمة النكراء التي اقترفتها اداة الشر الصهيوامريكية في جريمتها الغادرة التي طالت (ابطال معارك الإنتصار) كما عبّرت عن ذلك المرجعية الدينية العليا الشهيدين القائدين الحاج ابو مهدي المهندس والفريق الحاج قاسم سليماني، في […]

ظهرت المقالة “السند” بذكرى شهادة قادة النصر: دماؤهما شرارة الجحيم التي ستخرس طبول معسكر الشر الأمريكي أولاً على ايرث نيوز.

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