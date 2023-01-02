2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعشق‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ .‬الظلام‭ ‬التام‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬بمستطاع‭ ‬الجن‭ ‬الأحمر‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬فيه‭ ‬الخيط‭ ‬الأبيض‭ ‬من‭ ‬الأسود‭ .‬ ثمة‭ ‬الآن‭ ‬صوت‭ ‬باهت‭ ‬بغرفتي‭ ‬الزنزانة‭ ‬لم‭ ‬أعرف‭ ‬أصله‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يتقطع‭ ‬ويتخابث‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬رشقة‭ ‬ملح‭ ‬مرشوشة‭ ‬فوق‭ ‬جرح‭ ‬عتيق‭ .‬ لا‭ ‬علبة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬سكرانة‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الأسفلت‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬مواء‭ ‬قطة‭ ‬ساهرة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‭ ‬ورقة‭ ‬تتململ‭ ‬بسلة‭ ‬زبل-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‭ ‬ورقة‭ ‬تتململ‭ ‬بسلة‭ ‬زبل-علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).