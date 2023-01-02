2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعشق النوم في الظلام .
الظلام التام الذي ليس بمستطاع الجن الأحمر أن يتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود . ثمة الآن صوت باهت بغرفتي الزنزانة لم أعرف أصله ، لكنه يتقطع ويتخابث كما لو أنه رشقة ملح مرشوشة فوق جرح عتيق . لا علبة ألمنيوم سكرانة على صفحة الأسفلت ، ولا مواء قطة ساهرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ورقة تتململ بسلة زبل-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الظلام التام الذي ليس بمستطاع الجن الأحمر أن يتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود . ثمة الآن صوت باهت بغرفتي الزنزانة لم أعرف أصله ، لكنه يتقطع ويتخابث كما لو أنه رشقة ملح مرشوشة فوق جرح عتيق . لا علبة ألمنيوم سكرانة على صفحة الأسفلت ، ولا مواء قطة ساهرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ورقة تتململ بسلة زبل-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ورقة تتململ بسلة زبل-علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).