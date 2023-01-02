السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬تجددان‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬مناقشة المخاوف‭ ‬المعيقة‭ ‬لمحادثات‭ ‬التقارب

2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ ‬تربط‭ ‬نجاح‭ ‬حوارها‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬بالموقف‭ ‬من‭ ‬الرياض ‭ ‬القاهرة‭- ‬لندن‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ -‬الزمان‭ ‬ أبدت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬مساعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬تصميمهما‭ ‬‮«‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬الأوضاع‭ ‬والمخاوف‭ ‬القائمة‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‮»‬‭.‬ من‭ ‬اجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاهمات‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الكبيرين‭ ‬على‭ ‬ضفتي‭ ‬الخليج‭.‬ […]

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