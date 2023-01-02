2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة تربط نجاح حوارها مع طهران بالموقف من الرياض القاهرة- لندن -مصطفى عمارة -الزمان أبدت السعودية وإيران في خلال لقاء جمع مساعد الرئيس الإيراني مع وزير الخارجية السعودي في البرازيل، تصميمهما «على مناقشة الأوضاع والمخاوف القائمة حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة». من اجل مزيد من التفاهمات والتقارب بين البلدين الكبيرين على ضفتي الخليج. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية وإيران تجددان الرغبة في مناقشة المخاوف المعيقة لمحادثات التقارب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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