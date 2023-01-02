مشاريع‭.. ‬فتشوا‭ ‬عنها‭ ‬وادعموها

2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ في‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مدمرة،‭ ‬في‭ ‬البنيان‭ ‬والنسيج‭ ‬البنيوي‭ ‬الأهلي،‭ ‬هناك‭ ‬نشاط‭ ‬اجتماعي‭ ‬لجمعيات‭ ‬أهلية‭ ‬ينظمها‭ ‬وجهاء‭ ‬واساتذة‭ ‬جامعات‭ ‬وتربويون،‭ ‬لهم‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬في‭ ‬إغاثة‭ ‬العوائل‭ ‬الأشد‭ ‬فقراً‭ ‬والتي‭ ‬انقطعت‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬والمعيشة‭.‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬هناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ […]

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