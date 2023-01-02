2023/01/02 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام في المدن التي خرجت من الحرب مدمرة، في البنيان والنسيج البنيوي الأهلي، هناك نشاط اجتماعي لجمعيات أهلية ينظمها وجهاء واساتذة جامعات وتربويون، لهم جدول اعمال في إغاثة العوائل الأشد فقراً والتي انقطعت عن أسباب الحياة في السكن والمعيشة.
في مدينة الموصل هناك اكثر من تجربة ناجحة منذ سنوات، لكنها لا تزال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاريع.. فتشوا عنها وادعموها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في مدينة الموصل هناك اكثر من تجربة ناجحة منذ سنوات، لكنها لا تزال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاريع.. فتشوا عنها وادعموها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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